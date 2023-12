Marché de Noël bio et local des producteurs et créateurs artisanaux Place des Acadiens Ardin, 16 décembre 2023 09:00, Ardin.

Ardin,Deux-Sèvres

Organisé par l’association du Marché Ardinois.

Spécial marché des producteurs et des créateurs les 3èmes samedis de chaque mois de 09h00 à 15h00.

Animation du mois :venue du père Noël à 11h, crêpes et chocolat chaud offert. Restauration sur brasero par La Terrasse de l’Autize.

Place des Acadiens

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Marché Ardinois association.

Special farmers’ and designers’ market on the 3rd Saturday of each month from 09:00 to 15:00.

Monthly entertainment: arrival of Santa Claus at 11am, crêpes and free hot chocolate. Catering on brazier by La Terrasse de l’Autize

Organizado por la asociación Marché Ardinois.

Mercado especial de agricultores y diseñadores el 3er sábado de cada mes, de 9.00 a 15.00 h.

Animación mensual: llegada de Papá Noel a las 11 h, oferta de tortitas y chocolate caliente. Restauración en braseros a cargo de La Terrasse de l’Autize

Organisiert von der Association du Marché Ardinois.

Spezieller Bauern- und Designermarkt an jedem dritten Samstag des Monats von 09:00 bis 15:00 Uhr.

Animation des Monats: Der Weihnachtsmann kommt um 11 Uhr, Crêpes und heiße Schokolade werden angeboten. Verpflegung durch La Terrasse de l’Autize

Mise à jour le 2023-12-05 par CC Val de Gâtine