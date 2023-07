Marché bio et local des producteurs et créateurs artisanaux Place des Acadiens Ardin, 15 juillet 2023, Ardin.

Ardin,Deux-Sèvres

Organisé par l’association du Marché Ardinois.

Spécial marché des producteurs et des créateurs les 3èmes samedis de chaque mois de 09h00 à 13h00.

Animation du mois : Spectacle d’Iloa et ses ânes.

Tous les samedis : fruits et légumes, huitres, pain au levain, conserves de viandes et salaison de bœuf, et parfois volailles, viandes au détail, œuf, fromage..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 13:00:00. EUR.

Place des Acadiens

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Marché Ardinois association.

Farmers’ and creators’ market on the 3rd Saturday of each month from 09:00 to 13:00.

Monthly show: Iloa and her donkeys.

Every Saturday: fruit and vegetables, oysters, sourdough bread, preserved meats and cured beef, and sometimes poultry, retail meats, beef, cheese.

Organizado por la asociación Marché Ardinois.

Mercado especial de agricultores y diseñadores el 3er sábado de cada mes de 09.00 a 13.00 h.

Animación mensual: espectáculo de Iloa y sus burros.

Todos los sábados: frutas y verduras, ostras, pan de masa madre, conservas de carne y embutidos, y a veces aves de corral, carnes al por menor, ternera, queso.

Organisiert von der Association du Marché Ardinois.

Spezieller Bauern- und Designermarkt an jedem 3. Samstag im Monat von 09:00 bis 13:00 Uhr.

Animation des Monats: Vorführung von Iloa und ihren Eseln.

Jeden Samstag: Obst und Gemüse, Austern, Sauerteigbrot, Fleischkonserven und gepökeltes Rindfleisch, manchmal auch Geflügel, Fleisch im Einzelhandel, Eier, Käse.

