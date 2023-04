Marché de Corme-Royal Place des Acacias, 1 janvier 2023, Corme-Royal.

Vous pouvez y trouver tous les jeudis matin : fromages, poissons, légumes…et le dimanche matin : fruits, légumes et huîtres..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place des Acacias

Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



You can find there every Thursday morning: cheese, fish, vegetables…and on Sunday morning: fruits, vegetables and oysters.

Todos los jueves por la mañana puedes encontrar queso, pescado, verduras… y los domingos por la mañana fruta, verduras y ostras.

Hier finden Sie jeden Donnerstagmorgen: Käse, Fisch, Gemüse…und jeden Sonntagmorgen: Obst, Gemüse und Austern.

Mise à jour le 2022-01-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge