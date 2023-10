Octobre Rose Place des 4 saisons Serres-Castet, 14 octobre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion d’Octobre Rose et en partenariat avec la municipalité de Serres-Castet et des partenaires locaux, vous sera proposée une matinée avec plusieurs animations sur le marché. Ensemble luttons contre le cancer du sein !

9h: marche ou vélo avec l’Amicale Laïque , 10h 11h initiation pilates avec Sport Passion (toutes les 15 mn), défis ludiques, stands préventions avec la ligue contre le cancer et la CPAM, stand lingerie avec Allande.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 13:00:00. .

Place des 4 saisons

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of Pink October and in partnership with the municipality of Serres-Castet and local partners, we’re offering a morning with several events at the market. Let’s fight breast cancer together!

9 a.m.: walking or cycling with Amicale Laïque, 10 a.m. 11 a.m. pilates initiation with Sport Passion (every 15 minutes), fun challenges, prevention stands with the Ligue contre le cancer and the CPAM, lingerie stand with Allande

Con motivo del Octubre Rosa, el ayuntamiento de Serres-Castet y sus socios locales organizan una mañana de actos en el mercado. ¡Luchemos juntos contra el cáncer de mama!

9h: marcha a pie o en bicicleta con Amicale Laïque, 10h-11h iniciación al pilates con Sport Passion (cada 15 minutos), desafíos lúdicos, puestos de prevención con la liga contra el cáncer y la CPAM, puesto de lencería con Allande, etc

Anlässlich des Rosa Oktobers und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Serres-Castet und lokalen Partnern wird Ihnen ein Vormittag mit mehreren Veranstaltungen auf dem Markt angeboten. Gemeinsam kämpfen wir gegen Brustkrebs!

9 Uhr: Wandern oder Radfahren mit der Amicale Laïque, 10 Uhr bis 11 Uhr: Pilates mit Sport Passion (alle 15 Minuten), spielerische Herausforderungen, Präventionsstände mit der Krebsliga und der CPAM, Dessous-Stand mit Allande

Mise à jour le 2023-10-02 par ADT64 Béarn – Pays Basque