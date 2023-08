Spectacle| Le Castellet de Maxime Mindor Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise, 30 août 2023, Nogent-sur-Oise.

Nogent-sur-Oise,Oise

Un spectacle de magie ambulant, interactif et théâtralisé. Maxime Mindor installe son castelet partout ! Bateleur volubile et fantaisiste il prépare, avec la complicité du public, un grand spectacle dans lequel chacun va avoir son rôle et se verra attribuer des pouvoirs magiques extraordinaires..

2023-08-30 fin : 2023-08-30 22:00:00. 0 .

Place des 3 Rois

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France



An interactive, theatrical travelling magic show. Maxime Mindor sets up his castelet everywhere! A voluble, whimsical boatman, he prepares, with the complicity of the audience, a great show in which everyone will have a part to play and will be given extraordinary magical powers.

Un espectáculo de magia itinerante, interactivo y teatral. Maxime Mindor instala su castillete en todas partes Barquero voluble y fantasioso, prepara, con la complicidad del público, un gran espectáculo en el que todo el mundo tendrá un papel que desempeñar y gozará de extraordinarios poderes mágicos.

Eine wandelnde, interaktive und theatralische Zaubershow. Maxime Mindor baut sein Kastellet überall auf! Als wortgewandter und fantasievoller Schiffer bereitet er mit Hilfe des Publikums eine große Show vor, in der jeder seine Rolle spielen und außergewöhnliche Zauberkräfte erhalten wird.

