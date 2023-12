Café concert MANI Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 9 mars 2024 19:00, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Le groupe MANI basé à St Léonard fera un concert au profit de l’association Saint Léonard Balesti. Formé de 4 musiciens, Manuella à la voix et au violon, Nicolas au clavier, Christophe à la batterie et Philippe à la contrebasse, il présentera ses compositions vitaminées pleines d’amour et de tendresse, un hymne à l’optimisme..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 22:00:00. .

Place Denis Dussoubs Salle des fêtes

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The St Léonard-based group MANI will be performing a concert in aid of the Saint Léonard Balesti association. Made up of 4 musicians, Manuella on vocals and violin, Nicolas on keyboards, Christophe on drums and Philippe on double bass, they will be presenting their upbeat compositions full of love and tenderness, a hymn to optimism.

El grupo MANI de Saint Léonard ofrecerá un concierto en beneficio de la asociación Saint Léonard Balesti. Formado por 4 músicos, Manuella a la voz y al violín, Nicolas a los teclados, Christophe a la batería y Philippe al contrabajo, presentarán sus animadas composiciones llenas de amor y ternura, un canto al optimismo.

Die in St. Leonard ansässige Gruppe MANI wird ein Konzert zugunsten des Vereins Saint Léonard Balesti geben. Die vier Musiker Manuella (Stimme und Violine), Nicolas (Keyboard), Christophe (Schlagzeug) und Philippe (Kontrabass) präsentieren ihre vitaminreichen Kompositionen voller Liebe und Zärtlichkeit, eine Hymne an den Optimismus.

