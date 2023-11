Concours de pâté de pommes de terre Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 16 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

L’association des commerçants de Saint-Léonard de Noblat organise un concours de pâté de pomme de terre. Le jury sera composé de 6 membres dont Mr Francis Maligne (Meilleur ouvrier de France 2004)..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Place Denis Dussoubs Salle des fêtes

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Léonard de Noblat traders’ association is organizing a potato pâté competition. The 6-member jury will include Mr Francis Maligne (Meilleur ouvrier de France 2004).

La asociación de comerciantes de Saint-Léonard de Noblat organiza un concurso de paté de patata. El jurado estará compuesto por 6 miembros, entre ellos el Sr. Francis Maligne (Meilleur ouvrier de France 2004).

Die Vereinigung der Kaufleute von Saint-Léonard de Noblat organisiert einen Wettbewerb für Kartoffelpasteten. Die Jury wird aus 6 Mitgliedern bestehen, darunter Herr Francis Maligne (Meilleur ouvrier de France 2004).

