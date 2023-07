Festival Pop-up culturels Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 3 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Les Pop-up culturels sont des mini festivals proposés chaque été en Haute-Vienne organisés en partenariat avec les communes et les accueils de loisirs. Des ateliers de pratique artistique et culturelle sont proposés aux enfants et des spectacles de la Compagnie Furiosa et de compagnies invitées ouvert à tout public..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Cultural Pop-ups are mini-festivals held every summer in Haute-Vienne, organized in partnership with local authorities and leisure centers. Artistic and cultural workshops are offered to children, and performances by Compagnie Furiosa and guest companies are open to the general public.

Los Pop-ups Culturales son minifestivales que se celebran cada verano en Haute-Vienne, organizados en colaboración con las autoridades locales y los centros de ocio. Se proponen a los niños talleres de prácticas artísticas y culturales, y las actuaciones de la Compagnie Furiosa y de compañías invitadas están abiertas al público en general.

Die kulturellen Pop-up-Festivals sind Minifestivals, die jeden Sommer in der Region Haute-Vienne angeboten und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Freizeitheimen organisiert werden. Für Kinder werden Workshops zur künstlerischen und kulturellen Praxis angeboten, und die Aufführungen der Compagnie Furiosa und eingeladener Kompanien stehen allen Besuchern offen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT de Noblat