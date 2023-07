L’heure du Conte – Petites oreilles à la bibliothèque Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 8 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Séance heure du conte pour les petites oreilles pour les enfants de 9 mois à 4 ans – Partir… Rouler…

2023-07-08 fin : 2023-07-08 19:00:00. EUR.

Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Story time for little ears for children aged 9 months to 4 years – Partir… Roll…

La hora del cuento para orejitas para niños de 9 meses a 4 años – Partir… Rodar…

Märchenstunde für kleine Ohren für Kinder von 9 Monaten bis 4 Jahren – Partir… Rollen…

Mise à jour le 2023-06-17 par OT de Noblat