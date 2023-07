L’heure du Conte – Petites oreilles à la bibliothèque Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 8 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Nous vous proposons pour les enfants de 9 mois à 4 ans, une séance d’heure du conte dans le cadre de Partir en Livre..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 11:30:00. EUR.

Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For children aged 9 months to 4 years, we offer a storytime session as part of the Partir en Livre festival.

Para los niños de 9 meses a 4 años, proponemos una sesión de cuentos en el marco del festival Partir en Livre.

Wir bieten für Kinder im Alter von 9 Monaten bis 4 Jahren eine Märchenstunde im Rahmen von Partir en Livre an.

Mise à jour le 2023-05-05 par OT de Noblat