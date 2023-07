Exposition en hommage à Raymond Poulidor à la Bibliothèque Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 6 juin 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

A l’occasion du départ du Tour de France à Saint-Léonard de Noblat, exposition en hommage à Raymond Poulidor avec des œuvres hyper réalistes de Didier Vallet, peintre figuratif sur le thème du vélo..

2023-06-06 fin : 2023-09-16 . .

Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the start of the Tour de France in Saint-Léonard de Noblat, an exhibition in tribute to Raymond Poulidor, featuring hyper-realistic works by Didier Vallet, a figurative painter on the theme of cycling.

Con motivo de la salida del Tour de Francia en Saint-Léonard de Noblat, una exposición en homenaje a Raymond Poulidor con obras hiperrealistas de Didier Vallet, pintor figurativo sobre el tema del ciclismo.

Anlässlich des Starts der Tour de France in Saint-Léonard de Noblat, Ausstellung zu Ehren von Raymond Poulidor mit hyperrealistischen Werken von Didier Vallet, einem figurativen Maler zum Thema Fahrrad.

