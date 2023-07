Cirque HART Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École, 28 juin 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

La Magie du cirque HART

1h15 de spectacle

Place Defert Rochereau, à Saint-Maixent-l’Ecole

Les 28 juin à 18h

30 Juin à 20h30

1er juillet à 18h

2 juillet à 16h

Renseignements au : 06.60.93.19.86.

2023-06-28 fin : 2023-06-28 . .

Place Denfert-Rochereau

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Magic of the HART Circus

1h15 of show

Place Defert Rochereau, Saint-Maixent-l’Ecole

June 28th at 6pm

june 30 at 8:30pm

july 1st at 6pm

july 2nd at 4pm

Information : 06.60.93.19.86

La magia del circo HART

1h15 de espectáculo

Plaza Defert Rochereau, Saint-Maixent-l’Ecole

28 de junio a las 18:00 h

30 de junio a las 20:30 h

1 de julio a las 18:00 h

2 de julio a las 16.00 h

Información : 06.60.93.19.86

Die Magie des Zirkus HART

1h15 Show

Place Defert Rochereau, in Saint-Maixent-l’Ecole

Am 28. Juni um 18 Uhr

30. Juni um 20.30 Uhr

1. Juli um 18 Uhr

2. Juli um 16 Uhr

Informationen unter: 06.60.93.19.86

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Haut Val De Sèvre