Acppg 40 ans ! acte 3 Place Denfert-Rochereau, Auch (32)

Acppg 40 ans ! acte 3 Place Denfert-Rochereau, Auch (32), 19 novembre 2022, . Acppg 40 ans ! acte 3 Samedi 19 novembre, 21h00 Place Denfert-Rochereau, Auch (32)

Entrée libre

organisé par A C P P G Place Denfert-Rochereau, Auch (32) Salle des Cordeliers Place Denfert-Rochereau, 32000 Auch, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39179 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’ACPPG finit de fêter ses 40 ans d’existence – on approche même des 43 ! – et invite REGAIN (autour de Bertrand Gautier) et LA VÈSPA (« Musique Dare-dare » par un duo composé de Guilhèm Boucher et Michel Le Meur) pour faire danser toute la soirée. Outre la musique et la danse, une surprise est prévue ! source : événement Acppg 40 ans ! acte 3 publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T21:00:00+01:00

2022-11-20T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Place Denfert-Rochereau, Auch (32) Adresse Salle des Cordeliers Place Denfert-Rochereau, 32000 Auch, France Age maximum 110 lieuville Place Denfert-Rochereau, Auch (32)

Place Denfert-Rochereau, Auch (32) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//