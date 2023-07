The Bag Ladies/Tricot Urbain Place Démangeât Chambéry-le-Vieux Catégories d’Évènement: Chambéry-le-Vieux

Savoie The Bag Ladies/Tricot Urbain Place Démangeât Chambéry-le-Vieux, 2 septembre 2023, Chambéry-le-Vieux. The Bag Ladies/Tricot Urbain Samedi 2 septembre, 15h00 Place Démangeât Une installation de « Yarn Bombing » Le Yarn Bombing est un type de graffiti ou d’art de rue. Il utilise des mélanges colorés de tissus tricotés, crochetés, tissés… Les yarn bombers cherchent à valoriser un espace dégradé ou à créer une cohabitation originale avec la nature. Il est également connu sous le nom de yarn storming, warrior knitting, kniffiti, urban knitting ou graffiti knitting. Deux représentations de notre spectacle interactif hors-les-murs : The Bag Ladies une promenade théâtrale, une procession avec des moments d’interaction avec le public et l’environnement. Place Démangeât Place Démangeât 73000 Chambéry Chambéry-le-Vieux 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T15:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00

2023-09-02T15:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00 ©Theatre Transformations Détails Catégories d’Évènement: Chambéry-le-Vieux, Savoie Autres Lieu Place Démangeât Adresse Place Démangeât 73000 Chambéry Ville Chambéry-le-Vieux Departement Savoie Lieu Ville Place Démangeât Chambéry-le-Vieux

Place Démangeât Chambéry-le-Vieux Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery-le-vieux/