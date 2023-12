Marché de Noël et animations Place Delaporte Saint-Hilaire-du-Harcouët, 9 décembre 2023 09:30, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Sur les deux jours, marché de Noël avec une dizaine de chalets.

Animations jeux géants en bois, la roue de la chance…

Vente de boissons chaudes par l’UCIA des 3 Provinces.

Vente de boissons de crêpes, gâteaux par l’APEL des écoles de l’immaculé Conception.

Atelier de musique actuelle et traditionnelle par l’école des Arts de Saint-Hilaire-du-Harcouët à partir de 11h.

Dimanche : Spectacle en lumière à 19h15, « Le Rock du Père Noël » Place de l’église à Saint-Hilaire-du-Harcouët..

Samedi 2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Place Delaporte

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



On both days, a Christmas market with around ten chalets.

Giant wooden games, wheel of fortune?

Sale of hot drinks by the UCIA des 3 Provinces.

Sale of drinks, crêpes and cakes by APEL des écoles de l?immaculé Conception.

Contemporary and traditional music workshop by the Saint-Hilaire-du-Harcouët Arts School from 11am.

Sunday: Light show at 7:15pm, « Le Rock du Père Noël », Place de l’église, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Durante los dos días, habrá un mercado navideño con una decena de chalets.

Juegos gigantes de madera, rueda de la fortuna..

Venta de bebidas calientes por la UCIA des 3 Provinces.

Venta de bebidas, crepes y pasteles a cargo de la APEL des écoles de l’immaculé Conception.

Taller de música contemporánea y tradicional a cargo de la Escuela de Artes de Saint-Hilaire-du-Harcouët a partir de las 11 h.

Domingo: Espectáculo de luces a las 19.15 h, « Le Rock du Père Noël » (La Roca de Papá Noel), Place de l’église, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

An beiden Tagen findet ein Weihnachtsmarkt mit etwa zehn Hütten statt.

Riesige Holzspiele, Glücksrad?

Verkauf von Heißgetränken durch die UCIA des 3 Provinces.

Verkauf von Getränken, Crêpes und Kuchen durch die APEL der Schulen der Unbefleckten Empfängnis.

Workshop für aktuelle und traditionelle Musik von der Kunstschule Saint-Hilaire-du-Harcouët ab 11 Uhr.

Sonntag: Lichtershow um 19.15 Uhr, « Le Rock du Père Noël » Place de l’église in Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët