Marché du Terroir – 28ème édition Place Delamarre Chambon-sur-Voueize, 5 août 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Une vingtaine de producteurs se donnent rendez-vous depuis 28 ans sous les platanes de la Place Delamarre..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Place Delamarre

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For the past 28 years, some twenty producers have been meeting under the plane trees of Place Delamarre.

Desde hace 28 años, una veintena de productores se reúnen bajo los plátanos de la plaza Delamarre.

Rund zwanzig Produzenten treffen sich seit 28 Jahren unter den Platanen des Place Delamarre.

Mise à jour le 2023-04-04 par Creuse Tourisme