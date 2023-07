Concours de pêche Place Delamarre Chambon-sur-Voueize, 9 juillet 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Ouvert à tous, de nombreux lots à gagner.

Inscription avant le 06 juillet 2023, de 9h à 12h..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Place Delamarre

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Open to all, many prizes to be won.

Registration before July 06, 2023, from 9am to 12pm.

Abierto a todos, con muchos premios para ganar.

Inscripciones antes del 06 de julio de 2023, de 9h a 12h.

Offen für alle, zahlreiche Preise zu gewinnen.

Anmeldung bis zum 06. Juli 2023, von 9:00 bis 12:00 Uhr.

