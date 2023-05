Balade patrimoniale contée : des lieux pas comme les autres Place d’église, 15 septembre 2023, Le Sappey-en-Chartreuse.

Balade patrimoniale contée : des lieux pas comme les autres 15 et 16 septembre Place d’église Participation libre (10€ apprécié); Groupe de 20 personnes; A prévoir une gourde d’eau, des chaussures solide (baskets)

La visite aura pour but d’apporter des éclaircissements sur des lieux vibratoires (des anciens lieux de culte du V au XV siècle) de la Chartreuse vu de l’aspect historique, géobiologique et à travers des récits du patrimoine oral.

Notre déambulation se déroulera au Sappey en Chartreuse.

La visite est animée par Katarina Dugast, recenseuse des lieux vibratoires en Isère, géobiologue – conteuse.

Durée de la marche : 30 minutes, aucun dénivelé

Durée de la déambulation : 1h30

Place d’église 38700 Sappey en Chartreuse Le Sappey-en-Chartreuse 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0645877651 https://www.alpinatime.com/ http://isereinsolite.e-monsite.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 87 76 51 »}, {« type »: « email », « value »: « katrindugast@gmail.com »}] Une charmante commune à l’entrée de la Chartreuse située sous le plus haut sommet de la Chartreuse, le Chamechaude. transporte en commune : ligne 62; parking au centre du village et près de Foyer du ski de fond.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

Katarina Dugast