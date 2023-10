FESTIVAL DE L’ECOLOGIE ET DE LA NATURE 2023 Place Debs Woippy Catégories d’Évènement: Moselle

Woippy FESTIVAL DE L’ECOLOGIE ET DE LA NATURE 2023 Place Debs Woippy, 16 octobre 2023, Woippy. Woippy,Moselle Conférences, expositions, projections, animations, espaces professionnels, ateliers, spectacles, concours de dessins.

Entrée gratuite, ouvert à tous.. Tout public

Vendredi 2023-10-16 09:00:00 fin : 2023-10-22 19:00:00. 0 EUR.

Place Debs Salle Saint-Exupéry

Woippy 57140 Moselle Grand Est



Conferences, exhibitions, screenings, events, professional areas, workshops, shows, drawing competition.

Free admission, open to all. Conferencias, exposiciones, proyecciones, actos, espacios profesionales, talleres, espectáculos, concurso de dibujo.

Entrada gratuita, abierta a todos. Konferenzen, Ausstellungen, Filmvorführungen, Animationen, Fachbereiche, Workshops, Aufführungen, Zeichenwettbewerb.

Freier Eintritt, offen für alle. Mise à jour le 2023-10-10 par AGENCE INSPIRE METZ Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Woippy Autres Lieu Place Debs Adresse Place Debs Salle Saint-Exupéry Ville Woippy Departement Moselle Lieu Ville Place Debs Woippy latitude longitude 49.1511775;6.1492688

Place Debs Woippy Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/woippy/