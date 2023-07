Marché estival et concert : Saskou Place de Zimmerbach Blainville-sur-Mer, 6 août 2023, Blainville-sur-Mer.

Blainville-sur-Mer,Manche

Marché estival et concert à Blainville-sur-Mer (marché tous les dimanches du 9 juillet au 27 août)..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Place de Zimmerbach

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Summer market and concert in Blainville-sur-Mer (market every Sunday from July 9 to August 27).

Mercado de verano y concierto en Blainville-sur-Mer (mercado todos los domingos del 9 de julio al 27 de agosto).

Sommermarkt und Konzert in Blainville-sur-Mer (Markt jeden Sonntag vom 9. Juli bis 27. August).

