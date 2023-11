LES FOULÉES DE NOËL Place de Wendel Stiring-Wendel, 10 décembre 2023, Stiring-Wendel.

Stiring-Wendel,Moselle

proposées par l’association CLEA, Place de Wendel à Stiring-Wendel. Course des lutins (6/11 ans) à 14h à 1 euros, suivie de la course Tour de la hotte (12/17 ans) à 14h30 à 2 euros, puis la course les Foulées de Noël (course pour adulte, 8.2km) à 15h à 5 euros .

Inscriptions à la bibliothèque de Stiring-Wendel jusqu’au 07/12/2023, pas d’inscriptions sur place! Informations au 03.87.87.07.65.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 . 2 EUR.

Place de Wendel

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est



proposed by the CLEA association, Place de Wendel in Stiring-Wendel. Course des lutins (6/11 yrs) at 2pm for 1 euro, followed by the Tour de la hotte race (12/17 yrs) at 2.30pm for 2 euros, then the Foulées de Noël race (adult race, 8.2km) at 3pm for 5 euros.

Registration at the Stiring-Wendel library until 07/12/2023, no on-site registration! Information on 03.87.87.07.65.

organizado por la asociación CLEA, Place de Wendel, Stiring-Wendel. Course des lutins (6/11 años) a las 14.00 h por 1 euro, seguida de la carrera Tour de la hotte (12/17 años) a las 14.30 h por 2 euros, y luego la carrera Foulées de Noël (carrera de adultos, 8,2 km) a las 15.00 h por 5 euros.

Inscripciones en la biblioteca Stiring-Wendel hasta el 07/12/2023, ¡no hay inscripciones in situ! Para más información, llame al 03.87.87.07.65.

angeboten von der Vereinigung CLEA, Place de Wendel in Stiring-Wendel. Lauf der Wichtel (6/11 Jahre) um 14 Uhr für 1 Euro, gefolgt vom Lauf Tour de la hotte (12/17 Jahre) um 14.30 Uhr für 2 Euro, dann der Lauf Les Foulées de Noël (Lauf für Erwachsene, 8,2 km) um 15 Uhr für 5 Euro.

Anmeldungen in der Bibliothek von Stiring-Wendel bis zum 07.12.2023, keine Anmeldungen vor Ort möglich! Informationen unter 03.87.87.07.65.

Mise à jour le 2023-11-16 par FORBACH TOURISME