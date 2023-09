FÊTE FORAINE Place de Wendel Stiring-Wendel, 6 octobre 2023, Stiring-Wendel.

Stiring-Wendel,Moselle

L’édition 2023 de la fête foraine se tiendra sur la Place de Wendel.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-10-15 . .

Place de Wendel

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est



The 2023 edition of the funfair will be held on the Place de Wendel.

La edición de 2023 del parque de atracciones se celebrará en la plaza de Wendel.

Die Ausgabe 2023 des Jahrmarkts wird auf dem Place de Wendel stattfinden.

