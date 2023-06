Soirée Guinguette Place de Villeneuve de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals, 8 juillet 2023, Saint-Barthélemy-de-Vals.

Saint-Barthélemy-de-Vals,Drôme

Venez passer une soirée de folie animée par génération musette. Buvette et repas paëla / tarte aux pommes à 15€ sur réservation..

2023-07-08 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-08 . .

Place de Villeneuve de Vals

Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a crazy evening with musette music. Refreshment bar and paëla / apple pie meal at 15? on reservation.

Ven a disfrutar de una noche salvaje de música musette. Barra de refrescos y comida de paella/tarta de manzana a 15? previa reserva.

Verbringen Sie einen verrückten Abend mit der Musette-Generation. Getränke und Essen Paella / Apfelkuchen um 15? auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche