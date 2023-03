Fenêtres qui parlent : les mille métiers de la culture – édition 2 Place de Verdun, 2 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Dimanche 2 avril 2023 de 13h à 18h ; temps fort place de Verdun. Où vous pourrez découvrir les métiers de la culture.

Une animation destinée aux habitants de Villeneuve d’Ascq qui regroupera des exposants présentant les métiers de la culture, des artistes en lien avec les fenêtres qui parlent.

Deuxième édition dédiée à la culture

Pour sa deuxième édition, découvrez un panel de métiers constituant le monde de la culture qui permettra de poursuivre les œuvres et les histoires tissées lors de l’exposition de début mars et de faire de nombreux liens entre artistes, professionnel.les de la culture, habitant.es et curieux.euses.

Un grand nombre de structures seront présentes pour faire découvrir la diversité des métiers dans la culture et susciter des vocations. Il sera possible d’échanger sur les métiers, les parcours, les formations mais également de gagner des places de cinéma, de spectacles, des livres, des concerts.

5 pôles métiers

Vous pourrez parcourir 5 pôles métiers (livre, cinéma-image, patrimoine, spectacle, arts plastiques), participer à des rencontres et découvrir des films consacrés aux métiers.

Grâce aux œuvres prêtées par les artistes et exposées aux fenêtres, on montrera la multitude de métiers dans la culture avec des cartes imagées.

Place de Verdun 59650 Villeneuve d'Ascq

