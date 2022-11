Marché de Noël de la Résidence Place de Verdun Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Marché de Noël de la Résidence Place de Verdun, 10 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Marché de Noël de la Résidence Samedi 10 décembre, 13h00 Place de Verdun

Entrée libre

Samedi 10 décembre 2022 de 13h à 18h, la Maison des Genêts organise un marché de Noël place de Verdun. Place de Verdun 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Samedi 10 décembre 2022 de 13h à 18h, la Maison des Genêts organise un marché de Noël place de Verdun. 23 stands artisanaux vous attendent pour trouver plein d’idées cadeaux

Des jeux gonflables pour les enfants,

Un grand carrousel,

Une démonstration de danse Le Père Noel distribuera des friandises aux enfants, et vous aurez même peut-être la chance de monter dans sa carriole ! Boissons chaudes offertes. Infos : Maison des Genêts Tel. 03 20 91 81 74.

