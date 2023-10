Marché de Noël Place de Verdun Ussel, 16 décembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’association « Bouge ta ville » organise, avec le concours de la mairie d’Ussel, un Marché de Noël avec produits artisanaux, produits régionaux et diverses animations.

Place de la République, centre ville et place Verdun.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Place de Verdun

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Bouge ta ville » association, with the support of Ussel town council, is organizing a Christmas market featuring handicrafts, regional products and a variety of entertainment.

Place de la République, town center and Place Verdun

La asociación « Bouge ta ville » organiza, con la ayuda del ayuntamiento de Ussel, un Mercado de Navidad con productos artesanales, productos regionales y animaciones variadas.

Plaza de la República, centro de la ciudad y plaza Verdun

Der Verein « Bouge ta ville » organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Ussel einen Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, regionalen Produkten und verschiedenen Unterhaltungsangeboten.

Place de la République, Stadtzentrum und Place Verdun

Mise à jour le 2023-10-26 par Corrèze Tourisme