Stage de QI Qong Place de Verdun Ussel, 3 décembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Venez participer à un stage de Qi Qong avec en matinée la présence d’Isabelle Broquerie pour les débutants (base de la pratique) puis dans l’après-midi avec Xavier Mioque pour les avancés (révision et approfondissement).

Au centre culturel Jean Ferrat

De 9h30 à 12h30 pour les débutants et de 14h à 17h pour les plus avancés.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 12:30:00. .

Place de Verdun

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a Qi Qong workshop with Isabelle Broquerie in the morning for beginners (basic practice) and Xavier Mioque in the afternoon for advanced students (revision and deepening).

At the Jean Ferrat cultural center

From 9.30 a.m. to 12.30 p.m. for beginners and from 2 p.m. to 5 p.m. for advanced students

Venga a participar en un curso de Qi Qong con Isabelle Broquerie por la mañana para principiantes (práctica básica) y Xavier Mioque por la tarde para avanzados (repaso y profundización).

En el centro cultural Jean Ferrat

De 9.30 a 12.30 h para los principiantes y de 14 a 17 h para los alumnos más avanzados

Nehmen Sie an einem Qi-Qong-Workshop teil, bei dem am Vormittag Isabelle Broquerie für Anfänger (Grundlagen der Praxis) und am Nachmittag Xavier Mioque für Fortgeschrittene (Wiederholung und Vertiefung) anwesend sein wird.

Im Kulturzentrum Jean Ferrat

Von 9:30 bis 12:30 Uhr für Anfänger und von 14:00 bis 17:00 Uhr für Fortgeschrittene

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze