Femina Dentata Place de Verdun Ussel, 25 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Femina Dentata, c’est un projet collaboratif entre l’association contre les violences faites aux femmes « Uss’Elles » et Solène Planet, créatrice et artiste textile de l’entreprise « L’Armari de Simone ».

Femina Dentata est un événement artistique qui regroupe 10 artistes (artiste textile, peintres, plasticiennes, autrices de BD, graphistes) pour une exposition sur le thème des violences faites aux femmes (violences conjugales, physiques et psychologiques, violences gynécologiques et sexistes) ainsi que 10 intervenants professionnels et/ou associatifs (santé, juridique, social, culturel) qui œuvrent pour la santé des femmes au quotidien..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Place de Verdun

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Femina Dentata is a collaborative project between the « Uss?Elles » association against violence against women and Solène Planet, textile designer and artist from the « L?Armari de Simone » company.

Femina Dentata is an artistic event that brings together 10 artists (textile artists, painters, visual artists, comic book authors, graphic designers) for an exhibition on the theme of violence against women (domestic violence, physical and psychological violence, gynecological and gender-based violence), as well as 10 professionals and/or associations (health, legal, social, cultural) who work for women’s health on a daily basis.

Femina Dentata es un proyecto de colaboración entre Ussè Elles, asociación para combatir la violencia contra las mujeres, y Solène Planet, diseñadora textil y artista de L’Armari de Simone.

Femina Dentata es un evento artístico que reúne a 10 artistas (artistas textiles, pintores, artistas visuales, autores de cómics, diseñadores gráficos) para una exposición sobre el tema de la violencia contra las mujeres (violencia doméstica, violencia física y psicológica, violencia ginecológica y de género), así como a 10 profesionales y/o asociaciones (sanitarias, jurídicas, sociales, culturales) que trabajan a diario por la salud de las mujeres.

Femina Dentata ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Vereinigung gegen Gewalt an Frauen « Uss?Elles » und Solène Planet, Designerin und Textilkünstlerin des Unternehmens « L’Armari de Simone ».

Femina Dentata ist ein künstlerisches Ereignis, das 10 Künstlerinnen (Textilkünstlerin, Malerin, Plastikerin, Comic-Autorin, Grafikerin) für eine Ausstellung zum Thema Gewalt gegen Frauen (häusliche, physische und psychologische Gewalt, gynäkologische und sexistische Gewalt) sowie 10 professionelle und/oder assoziative Akteure (Gesundheit, Recht, Soziales, Kultur) zusammenbringt, die sich im Alltag für die Gesundheit von Frauen einsetzen.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze