Spectacle jeunesse : Contes qui font un peu peur (mais pas trop) Place de Verdun Ussel, 27 octobre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Mais que faites-vous ici ? Mais savez-vous que vous êtes chez la sorcière Baba Yaga ? Et la sorcière Baba Yaga, elle aime beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup les enfants ! Elle ne fera de vous qu’une bouchée !

Réservations à partir du lundi 16 octobre au 05 55 96 23 63 ou service.culturel01@ussel19.fr

A partir de 3 ans, gratuit pour 1 enfant et 1 adulte, adulte supplémentaire 13€ Ussel, 15€ hors Ussel.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 16:00:00.

Place de Verdun

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



But what are you doing here? But do you know that you’re in the home of the witch Baba Yaga? And the Baba Yaga witch is very, very, very fond of children! She’ll eat you alive!

Bookings from Monday October 16 on 05 55 96 23 63 or service.culturel01@ussel19.fr

From 3 years, free for 1 child and 1 adult, additional adult 13? Ussel, 15? outside Ussel

Pero, ¿qué haces aquí? ¿Pero sabes que estás en la casa de la bruja Baba Yaga? ¡Y a la bruja Baba Yaga le gustan mucho, mucho, mucho los niños! ¡Te comerá vivo!

Reservas a partir del lunes 16 de octubre en el 05 55 96 23 63 o en service.culturel01@ussel19.fr

A partir de 3 años, gratis para 1 niño y 1 adulto, adulto adicional 13? Ussel, 15? fuera de Ussel

Aber was machen Sie hier? Aber wisst ihr, dass ihr bei der Hexe Baba Yaga seid? Und die Hexe Baba Yaga mag Kinder sehr, sehr, sehr gern! Sie wird euch zum Fressen gern haben!

Reservierungen ab Montag, den 16. Oktober unter 05 55 96 23 63 oder service.culturel01@ussel19.fr

Ab 3 Jahren, kostenlos für 1 Kind und 1 Erwachsenen, zusätzlicher Erwachsener 13? Ussel, 15? außerhalb von Ussel

