Vélorution de Noël Place de Verdun Tarbes, 13 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le rendez-vous est donné pour une petite balade manifestive aux couleurs de Noël dans la joie et la bonne humeur !

La Vélorution, anagramme de révolution, est un mouvement international informel apparu en France en 1994 dont le but est d’encourager les citoyens à adopter autant que faire se peut un mode de transport économique, pratique, bon pour la santé, silencieux, non polluant, pour leurs déplacements quotidiens.

A Tarbes, le mouvement a été lancé en octobre 2021 par un petit groupe de cyclistes au quotidien.

Tous les cyclistes, même occasionnels, peuvent y participer sans condition d’âge, de genre, d’appartenance à une association ou un club..

2023-12-13 18:30:00 fin : 2023-12-13

Place de Verdun TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The rendezvous is set for a joyous and festive stroll in the colors of Christmas!

Vélorution, an anagram of revolution, is an informal international movement which first appeared in France in 1994. Its aim is to encourage citizens to adopt as far as possible an economical, practical, healthy, silent and non-polluting mode of transport for their daily journeys.

In Tarbes, the movement was launched in October 2021 by a small group of everyday cyclists.

All cyclists, even occasional ones, can take part, regardless of age, gender or membership of an association or club.

Es una cita para un paseo alegre y festivo con los colores de la Navidad

Vélorution, anagrama de revolución, es un movimiento internacional informal que surgió en Francia en 1994. Su objetivo es animar a la gente a adoptar, en la medida de lo posible, un modo de transporte económico, práctico, sano, silencioso y no contaminante para sus desplazamientos diarios.

En Tarbes, el movimiento fue lanzado en octubre de 2021 por un pequeño grupo de ciclistas cotidianos.

Pueden participar todos los ciclistas, incluso los ocasionales, independientemente de su edad, sexo o pertenencia a una asociación o club.

Wir treffen uns zu einem kleinen demonstrativen Spaziergang in den Farben der Weihnacht in Freude und guter Laune!

Die Vélorution, ein Anagramm von Revolution, ist eine internationale, informelle Bewegung, die 1994 in Frankreich entstand und deren Ziel es ist, die Bürger zu ermutigen, für ihre täglichen Fahrten möglichst auf ein kostengünstiges, praktisches, gesundheitsförderndes, leises und umweltfreundliches Verkehrsmittel umzusteigen.

In Tarbes wurde die Bewegung im Oktober 2021 von einer kleinen Gruppe von Alltagsradlern ins Leben gerufen.

Alle Radfahrer, auch Gelegenheitsfahrer, können mitmachen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Mitgliedschaft in einem Verein oder Club.

