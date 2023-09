Vélorution des cartables Place de Verdun Tarbes, 27 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Ça y est, la rentrée est passée, ouf !

Pour que chaque enfant et ado puisse aller à son école/collège/lycée en sécurité à vélo ou à pied, Vélorution Tarbes vous propose une Vélorution des cartables.

Le but est de mettre l’accent sur l’absence d’aménagements permettant de se rendre à l’école en toute sécurité.

Pour plus d’enfants à vélo, il faut plus de pistes cyclables !

D’autres pays comme les Pays-Bas ou l’Allemagne l’ont compris : des enfants et ados qui bougent et sont autonomes sont plus heureux : alors, qu’attendons-nous ?

Rejoignez-nous pour une balade manifestive conviviale !

Les pancartes et déguisements sont les bienvenus…

> Plan du parcours : Voir document (bloc Coordonnées).

2023-09-27 18:30:00 fin : 2023-09-27 . EUR.

Place de Verdun TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



It’s back-to-school time – phew!

So that every child and teenager can get to school safely by bike or on foot, Vélorution Tarbes is organizing a Schoolbag Vélorution.

The aim is to highlight the lack of facilities for getting to school safely.

For more children on bikes, we need more cycle paths!

Other countries, such as the Netherlands and Germany, have understood this: children and teenagers who move around and are independent are happier: so what are we waiting for?

Join us for a friendly demonstration ride!

Signs and masquerade costume are welcome…

> Route map: See document (Coordinates block)

La vuelta al cole, ¡uf!

Para que todos los niños y adolescentes puedan ir al colegio en bicicleta o a pie con total seguridad, Vélorution Tarbes organiza una Vélorution mochila escolar.

El objetivo es poner de manifiesto la falta de medios para ir al colegio con seguridad.

Para que haya más niños en bicicleta, ¡necesitamos más carriles bici!

Otros países, como Holanda o Alemania, lo han entendido: los niños y adolescentes que se mueven y son independientes son más felices: ¿a qué esperamos?

Acompáñanos en un simpático paseo de demostración

Se aceptan pancartas y disfraces…

> Mapa de la ruta: Ver documento (Bloque de datos de contacto)

Es ist geschafft, das neue Schuljahr ist vorbei, uff!

Damit jedes Kind und jeder Teenager sicher mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule/zum College/zum Gymnasium kommen kann, schlägt Vélorution Tarbes eine Vélorution des cartables (Schulranzen-Rallye) vor.

Damit soll auf den Mangel an Einrichtungen hingewiesen werden, die einen sicheren Schulweg ermöglichen.

Für mehr Kinder auf dem Fahrrad brauchen wir mehr Radwege!

Andere Länder wie die Niederlande oder Deutschland haben es begriffen: Kinder und Jugendliche, die sich bewegen und selbstständig sind, sind glücklicher: Worauf warten wir also noch?

Begleiten Sie uns auf einer geselligen Demonstrationsfahrt!

Schilder und Verkleidungen sind willkommen…

> Streckenplan: Siehe Dokument (Block Koordinaten)

Mise à jour le 2023-09-15 par OT de Tarbes|CDT65