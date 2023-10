Marché de Noël de Rosnay Place de Verdun Rosnay, 25 novembre 2023, Rosnay.

Rosnay,Indre

La mairie et le comité des fêtes de Rosnay et l’association de parents d’élèves vous accueillent pour leur marché de Noël..

Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Place de Verdun

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire



Rosnay’s town hall, festivities committee and parents’ association welcome you to their Christmas market.

El Ayuntamiento, el Comité de Fiestas del Rosnay y la Asociación de Padres de Alumnos le dan la bienvenida a su mercado navideño.

Die Stadtverwaltung, das Festkomitee von Rosnay und die Elternvereinigung begrüßen Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-10-20 par BERRY