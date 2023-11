EXPOSITION ET DÉDICACES – RUPT DU PUITS Place de Verdun Robert-Espagne, 16 décembre 2023, Robert-Espagne.

Robert-Espagne,Meuse

Exposition sur le réseau souterrain par le GERSM.

Présentation de l’ouvrage « Rupt du Puit » et séance de dédicaces.

Le vin d’honneur sera offert par la municipalité.

Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 23:00:00. 0 EUR.

Place de Verdun Salle des associations

Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est



Exhibition on the underground network by GERSM.

Presentation of the book « Rupt du Puit » and book signing.

The vin d’honneur will be offered by the municipality.

Free admission.

Exposición sobre la red de metro del GERSM.

Presentación del libro « Rupt du Puit » y firma de libros.

El vin d’honneur será ofrecido por el ayuntamiento.

Entrada gratuita.

Ausstellung über das unterirdische Netz durch die GERSM.

Vorstellung des Buches « Rupt du Puit » und Signierstunde.

Der Ehrenwein wird von der Gemeinde angeboten.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT SUD MEUSE