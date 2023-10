Visite de chantier d’un immeuble particulier Place de Verdun Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Visite de chantier d’un immeuble particulier Place de Verdun Périgueux, 14 octobre 2023, Périgueux. Visite de chantier d’un immeuble particulier Samedi 14 octobre, 10h30 Place de Verdun Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Après une présentation historique par le service Ville d’art et d’histoire de Périgueux du développement du quartier du Toulon en partant de la place de Verdun, une visite de chantier d’un immeuble du Toulon vous sera proposée. Illustration du développement urbain du quartier du Toulon dans la seconde moitié du XIXe siècle, cet immeuble de la rue Pierre-Sémard est en cours de rénovation. Les travaux associent remise en valeur d’un ancien passage cocher et amélioration des qualités énergétiques des appartements.

Avec l’intervention de Tanguy Rabany, de Talleyrand Patrimoine. Place de Verdun Place de Verdun, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-perigueux.fr/ville-dart-et-dhistoire »}] Originellement appelée « Place des Ateliers » de par son emplacement à proximité des ateliers des Chemins de fer du Paris-Orléans, et officiellement dénommée place du Toulon à partir de 1890, cette place porte le nom de place du Verdun depuis 1918. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

