Tour de France 2024 : Etape Agen / Pau Place de Verdun Pau, 12 juillet 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le vendredi 12 juillet, Pau sera l’arrivée d’une étape en provenance d’Agen, soit 171 km.

Le peloton devrait entrer dans Pau depuis Morlaàs et l’avenue Alfred Nobel, puis les boulevards Corps Franc Pommiès/49ème RI, Tourasse et Jean Sarrailh. Il rejoindrait l’avenue Jean Mermoz, le rond-point du Souvenir Français, le boulevard Champetier de Ribes, la rue Michelet et rue du Maquis de Béarn place de Verdun où sera tracée la ligne d’arrivée.

La dernière arrivée d’une étape en ligne date de 2018 où sur ce même final, Arnaud Démare l’avait emporté devant Christophe Laporte.

En 2019, Julian Alaphilippe s’était imposé sur le contre-la-montre à l’occasion du Centenaire du Maillot Jaune

La Ville de Pau installera une tribune de 700 places pour que le public palois profite des animations, de l’écran géant avec la course en direct, de l’arrivée de l’étape et podiums protocolaires.

Le Palais Be.

2024-07-12 fin : 2024-07-12 . .

Place de Verdun

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On Friday July 12, Pau will be the finish of a stage from Agen, covering 171 km.

The peloton should enter Pau from Morlaàs and avenue Alfred Nobel, then boulevards Corps Franc Pommiès/49ème RI, Tourasse and Jean Sarrailh. It will join avenue Jean Mermoz, the Souvenir Français traffic circle, boulevard Champetier de Ribes, rue Michelet and rue du Maquis de Béarn at Place de Verdun, where the finish line will be marked.

The last time a stage finished in a row was in 2018, when Arnaud Démare won ahead of Christophe Laporte.

In 2019, Julian Alaphilippe won the time trial to mark the centenary of the Yellow Jersey

The City of Pau will be installing a 700-seat grandstand to enable the local public to enjoy the events, the giant screen with live coverage of the race, the finish of the stage and the official podiums.

The Palais Be

El viernes 12 de julio, Pau será el final de una etapa de 171 km desde Agen.

El pelotón entrará en Pau por Morlaàs y la avenida Alfred Nobel, luego los bulevares Corps Franc Pommiès/49ème RI, Tourasse y Jean Sarrailh. Se unirá a la avenida Jean Mermoz, la rotonda Souvenir Français, el bulevar Champetier de Ribes, la rue Michelet y la rue du Maquis de Béarn en la Place de Verdun, donde estará marcada la línea de meta.

La última vez que se terminó una etapa seguida fue en 2018, cuando Arnaud Démare ganó este mismo final por delante de Christophe Laporte.

En 2019, Julian Alaphilippe ganó la contrarreloj con motivo del centenario del maillot amarillo

La ciudad de Pau instalará una tribuna de 700 localidades para que el público local pueda disfrutar del espectáculo, de la pantalla gigante que mostrará la carrera en directo, de la llegada de la etapa y de los podios oficiales.

El Palais Be

Am Freitag, den 12. Juli, ist Pau das Ziel einer Etappe von Agen aus, die 171 km lang ist.

Das Peloton wird voraussichtlich von Morlaàs aus über die Avenue Alfred Nobel und die Boulevards Corps Franc Pommiès/49ème RI, Tourasse und Jean Sarrailh nach Pau einfahren. Es würde die Avenue Jean Mermoz, den Kreisverkehr Souvenir Français, den Boulevard Champetier de Ribes, die Rue Michelet und die Rue du Maquis de Béarn am Place de Verdun erreichen, wo die Ziellinie gezogen wird.

Die letzte Zielankunft einer Online-Etappe datiert aus dem Jahr 2018, als Arnaud Démare vor Christophe Laporte gewann.

Im Jahr 2019 gewann Julian Alaphilippe das Zeitfahren anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Gelben Trikots

Die Stadt Pau wird eine Tribüne mit 700 Plätzen aufstellen, damit die Zuschauer in Palais von den Animationen, der Großleinwand mit Live-Übertragung des Rennens, der Etappenankunft und den Siegerpodesten profitieren können.

Der Palais Be

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Pau