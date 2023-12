Habiter, protéger, restaurer, vivre dans le Site Patrimonial Remarquable de Pau Place de Verdun Pau, 1 janvier 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-03-31

Savez-vous ce que raconte le grand escalier de votre immeuble ? Pour qui a-t-il été construit ? Que représentent les détails sculptés de votre façade ? Certains éléments de cette architecture sont exceptionnels et nous racontent une histoire. Le Site Patrimonial Remarquable est un nouvel outil de protection de ce patrimoine créé en 2016. Il a pour objectif de protéger et de mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette exposition permet de mieux comprendre comment à Pau ces orientations s’appliquent aux espaces publics, parcs et jardins, mais aussi pour chaque immeuble : façades, toitures, escaliers, décors intérieurs, parquets….

EUR.

Place de Verdun

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Pau