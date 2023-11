47ème édition du cirque de noël 2023 Place de Verdun Pau, 10 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pau verra se dresser de nouveau le majestueux chapiteau de place au cirque, issu du cirque d’hiver Bouglione de Paris et stocké en Béarn toute l’année !

Un spectacle international de haut niveau où les trapèzes volants seront à l’honneur avec les Flyng Michaels, clowns d’argent au festival de Monté Carlo.

Le trio de clowns français les KINO’S nous assurera de grands moments d’humour pour les petits et les grands. L’Ukraine sera aussi à l’honneur avec un numéro de grande magie et un duo de comiques vus au plus grand cabaret du monde il y a quelques années.

Des artistes venus de France, d’Italie, d’Espagne et de Côte d’Ivoire compléteront le plateau artistique de ce spectacle en live avec orchestre de Philippe Lagrange.

Réservation à l’Office de Tourisme de Pau..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place de Verdun

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pau will once again see the majestic big top of Place au Cirque, from the Bouglione winter circus in Paris, stored in Béarn all year round!

A top-level international show featuring flying trapeze with Flyng Michaels, silver clowns at the Monté Carlo Festival.

The French clown trio KINO’S will provide great moments of humor for young and old alike. Ukraine will also be in the spotlight, with a grand magic act and a comedy duo seen at the world’s greatest cabaret a few years ago.

Artists from France, Italy, Spain and the Ivory Coast will complete the artistic line-up for this live show with orchestra by Philippe Lagrange.

Reservations at Pau Tourist Office.

Pau acogerá de nuevo la majestuosa carpa de circo de la Place au Cirque, tomada del circo de invierno Bouglione de París y almacenada en Béarn durante todo el año

Un espectáculo internacional de primer orden que incluye trapecio volante con los Flyng Michaels, payasos de plata en el Festival Monté Carlo.

El trío de payasos franceses KINO’S ofrecerá grandes momentos de humor para grandes y pequeños. Ucrania también será protagonista con un número de magia y un dúo cómico visto en el mayor cabaret del mundo hace unos años.

Artistas de Francia, Italia, España y Costa de Marfil completarán el elenco artístico de este espectáculo en directo con orquesta de Philippe Lagrange.

Reservas en la Oficina de Turismo de Pau.

In Pau wird wieder das majestätische Zelt von Place au cirque stehen, das aus dem Pariser Winterzirkus Bouglione stammt und das ganze Jahr über im Béarn gelagert wird!

Eine internationale Show auf höchstem Niveau, bei der die fliegenden Trapeze mit den Flyng Michaels, die beim Festival von Monté Carlo Silberclowns waren, im Mittelpunkt stehen werden.

Das französische Clownstrio KINO’S wird für große Momente des Humors für Groß und Klein sorgen. Auch die Ukraine wird sich mit einer großen Zaubernummer und einem Komikerduo, das vor einigen Jahren im größten Kabarett der Welt gesehen wurde, die Ehre geben.

Künstler aus Frankreich, Italien, Spanien und der Elfenbeinküste werden das künstlerische Ensemble dieser Live-Show mit Orchester von Philippe Lagrange vervollständigen.

Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt von Pau.

