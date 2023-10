Exposition urbaine: Habiter, protéger, restaurer, vivre dans le Site Patrimonial Remarquable de Pau Place de Verdun Pau, 1 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Savez-vous ce que raconte le grand escalier de votre immeuble ? Pour qui a-t-il été construit ? Que représentent les détails sculptés de votre façade ? Certains éléments de cette architecture sont exceptionnels et nous racontent une histoire. Le Site Patrimonial Remarquable est un nouvel outil de protection de ce patrimoine créé en 2016. Il a pour objectif de protéger et de mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette exposition permet de mieux comprendre comment à Pau ces orientations s’appliquent aux espaces publics, parcs et jardins, mais aussi pour chaque immeuble : façades, toitures, escaliers, décors intérieurs, parquets… A découvrir durant le mois d’octobre.

2023-10-01 fin : 2023-10-31

Place de Verdun

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you know the story behind your building’s grand staircase? Who was it built for? What do the sculpted details on your facade represent? Some elements of this architecture are exceptional and tell us a story. The Site Patrimonial Remarquable is a new tool for protecting this heritage created in 2016. Its aim is to protect and enhance architectural, urban and landscape heritage. This exhibition provides a better understanding of how these guidelines apply to public spaces, parks and gardens in Pau, as well as to individual buildings: facades, roofs, staircases, interior decorations, parquet flooring? To discover during the month of October

¿Conoce la historia de la gran escalera de su edificio? ¿Para quién se construyó? ¿Qué representan los detalles esculpidos de su fachada? Algunos elementos de esta arquitectura son excepcionales y nos cuentan una historia. El Patrimonio Notable es una nueva herramienta para proteger este patrimonio, creada en 2016. Su objetivo es proteger y valorizar el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico. Esta exposición permite comprender mejor cómo se aplican estas directrices a los espacios públicos, parques y jardines de Pau, así como a los edificios individuales: fachadas, tejados, escaleras, decoraciones interiores, parqués, etc Para descubrir durante el mes de octubre

Wissen Sie, welche Geschichte die große Treppe in Ihrem Wohnhaus erzählt? Für wen wurde sie gebaut? Was stellen die geschnitzten Details an Ihrer Fassade dar? Einige Elemente dieser Architektur sind außergewöhnlich und erzählen uns eine Geschichte. Die Site Patrimonial Remarquable ist ein neues Instrument zum Schutz dieses Kulturerbes, das 2016 geschaffen wurde. Sein Ziel ist es, das architektonische, städtische und landschaftliche Erbe zu schützen und aufzuwerten. Die Ausstellung zeigt, wie diese Richtlinien in Pau auf öffentliche Plätze, Parks und Gärten, aber auch auf jedes einzelne Gebäude angewendet werden: Fassaden, Dächer, Treppen, Innendekorationen, Parkettböden usw Im Oktober zu entdecken

