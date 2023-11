Vue imprenable Place de Verdun Loches, 4 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Exposition de photo-tableaux déstructurées ,pour obtenir un tableau contemporain. Le support des oeuvres est aussi contemporain a partir de panneaux d’aluminium appeler Bibon ..

2023-12-04 fin : 2023-12-30 19:00:00. EUR.

Place de Verdun

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition of deconstructed photo-paintings, to obtain a contemporary painting. The support for the works is also contemporary, using aluminum panels called Bibon.

Exposición de fotopinturas desestructuradas para obtener una pintura contemporánea. El soporte de las obras también es contemporáneo a partir de paneles de aluminio llamados Bibon.

Eine Ausstellung von Foto-Gemälden, die so destrukturiert wurden, dass ein zeitgenössisches Gemälde entsteht. Der Träger der Werke ist ebenfalls zeitgenössisch aus Aluminiumplatten namens Bibon.

