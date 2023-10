Bacchus Place de Verdun Loches, 16 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

4 soirées spéciales à venir partager entre amis, proches, collègues et partenaires pour un moment de rencontre et d’éveil de papilles. Rencontre avec le vigneron qui aura plaisir à vous partager son savoir-faire, vous amener à la découverte des cépages de son domaine. 1h d’atelier sur réservation..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 21:00:00. 99 EUR.

Place de Verdun

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



4 special evenings to share with friends, family, colleagues and partners for a moment of encounter and awakening of the taste buds. Meet the winemaker, who will be delighted to share his expertise with you and help you discover the grape varieties grown on his estate. 1-hour workshop on reservation.

4 veladas especiales para compartir con amigos, familiares, colegas y socios, para un momento de encuentro y despertar las papilas gustativas. Conozca al enólogo, que estará encantado de compartir sus conocimientos con usted y ayudarle a descubrir las variedades de uva que se cultivan en su finca. taller de 1 hora con cita previa.

4 besondere Abende, die Sie mit Freunden, Verwandten, Kollegen und Partnern verbringen können, um sich zu treffen und Ihre Geschmacksnerven zu wecken. Treffen Sie den Winzer, der gerne sein Wissen mit Ihnen teilt und Sie auf eine Entdeckungsreise durch die Rebsorten seines Weinguts mitnimmt. 1-stündiger Workshop mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire