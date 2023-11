Marché paysan Place de Verdun Lagardelle-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lagardelle-sur-Lèze Marché paysan Place de Verdun Lagardelle-sur-Lèze, 12 décembre 2023, Lagardelle-sur-Lèze. Marché paysan Mardi 12 décembre, 17h00 Place de Verdun Gratuit L’association « Le Goût Des Autres » vous donne rendez-vous pour son traditionnel marché paysan : venez rencontrer les producteurs locaux de l’association et découvrir leurs produits ! Place de Verdun Place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@le-gout-des-autres.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

