FÊTE FORAINE – FONTENAY-LE-COMTE Place de Verdun Fontenay-le-Comte, 30 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

La Fête foraine d’automne de Fontenay-le-Comte, s’installe du samedi 30 septembre au 15 octobre 2023 sur la place de Verdun..

2023-09-30 fin : 2023-10-15 . .

Place de Verdun

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Fontenay-le-Comte Autumn Fair will be held from Saturday September 30 to October 15, 2023 on the Place de Verdun.

La Feria de Otoño de Fontenay-le-Comte se celebrará del sábado 30 de septiembre al 15 de octubre de 2023 en la plaza de Verdún.

Der Herbstjahrmarkt in Fontenay-le-Comte, wird von Samstag, den 30. September bis zum 15. Oktober 2023 auf dem Place de Verdun aufgebaut.

Mise à jour le 2023-09-28 par Vendée Expansion