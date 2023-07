FÊTE NATIONALE – FEU D’ARTIFICE À FONTENAY LE COMTE Place de Verdun Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée FÊTE NATIONALE – FEU D’ARTIFICE À FONTENAY LE COMTE Place de Verdun Fontenay-le-Comte, 14 juillet 2023, Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte,Vendée Concert – Feu d’artifice – Soirée dansante.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 02:00:00. .

Place de Verdun

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Concert – Fireworks – Dance party Concierto – Fuegos artificiales – Fiesta de baile Konzert – Feuerwerk – Tanzabend

