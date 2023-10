Grand Marché de Noël des Créateurs Place de Verdun et ses abords Aix-en-Provence, 6 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un Marché de Créateurs comme une invitation à partager un monde chatoyant de singularités et plein d’idées pour émerveiller les esprits sur les places comtales..

2023-12-06 10:00:00 fin : 2023-12-06 19:00:00. .

Place de Verdun et ses abords Place des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A Marché de Créateurs as an invitation to share a world shimmering with singularities and full of ideas to delight the spirits in the county squares.

Un Marché de Créateurs es una invitación a compartir un mundo resplandeciente de singularidades y lleno de ideas para llenar de asombro las plazas de los Comtales.

Ein Designermarkt als Einladung, eine schillernde Welt voller Einzigartigkeiten und Ideen zu teilen, um die Gemüter auf den gräflichen Plätzen in Staunen zu versetzen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence