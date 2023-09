Octobre rose à Tauriac Place de Tilleuls Tauriac, 15 octobre 2023, Tauriac.

Tauriac,Gironde

L’association Etre Nord gironde organise un évènement dans le cadre d’OCTOBRE ROSE 2023 sur la place de Tilleuls ou salle des fêtes (suivant la météo).

– Qi gong – Initiation pour le dépistage du cancer du sein..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 16:00:00. EUR.

Place de Tilleuls

Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Etre Nord gironde is organizing an event as part of OCTOBRE ROSE 2023 at Place de Tilleuls or Salle des fêtes (weather permitting).

– Qi gong – Initiation for breast cancer screening.

La asociación Etre Nord Gironde organiza un acto en el marco de OCTOBRE ROSE 2023 en la Place de Tilleuls o en la Salle des Fêtes (según el tiempo).

– Qi gong – Iniciación al cribado del cáncer de mama.

Der Verein Etre Nord gironde organisiert eine Veranstaltung im Rahmen von OCTOBRE ROSE 2023 auf dem Place de Tilleuls oder Salle des Fêtes (je nach Wetterlage).

– Qi Gong – Einführung zur Brustkrebsvorsorge.

Mise à jour le 2023-09-27 par Bourg Cubzaguais Tourisme