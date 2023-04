Marché hebdomadaire du Jeudi Place de Suze la Rousse, 1 janvier 2023, Bourdeaux.

Au pied du château de Bourdeaux, les étals alimentaires, de linge, de plantes, … s’installent le matin sur la place Suze-la-Rousse, l’hiver et gagnent une grande partie du village l’été..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place de Suze la Rousse

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Below the castle of Bourdeaux takes place the village market.

Food stalls, linens, plants… are set up every Thursday morning on Suze la Rousse square. All year long.

Al pie del castillo de Burdeos, los puestos de comida, ropa y plantas se instalan por la mañana en la plaza Suze-la-Rousse en invierno y se extienden a gran parte del pueblo en verano.

Unterhalb der Burg von Bourdeaux, Essensstände, Bettwäsche, Pflanzen, … absetzen am Morgen über den Ort « Place de Suze la Rousse » Winter und verdienen einen großen Teil der Dorf im Sommer.

Mise à jour le 2020-12-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux