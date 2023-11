Cet évènement est passé Patinoire de Carouge Place de Sardaigne Carouge Catégorie d’Évènement: Carouge Patinoire de Carouge Place de Sardaigne Carouge, 20 novembre 2023, Carouge. Patinoire de Carouge 20 novembre 2023 – 25 février 2024 Place de Sardaigne Particulièrement appréciée des familles, la patinoire, sise place de Sardaigne, offre un espace de jeux et de découvertes. De plus, tout au long de la saison de la glisse, de nombreuses activités sont proposées au public de la patinoire. Les personnes en fauteuil roulant peuvent également faire l’expérience de la glisse grâce aux deux «plateformes à patins», mises à disposition par la Fondation Cerebral. À côté de la patinoire, l’Ice Bar ouvre ses portes à qui veut se restaurer dans une ambiance chaleureuse. Horaire public:

Lundi : de 15h30 à 17h30

Mardi : de 15h30 à 17h30

Mercredi : de 9h à 17h30

Jeudi : de 15h30 à 17h30

Vendredi : de 15h30 à 20h

Samedi : de 11h à 20h

Dimanche : de 12h à 19h Horaire vacances scolaires:

Lundi : de 9h à 19h

Mardi : de 9h à 19h

Mercredi : de 9h à 19h

Jeudi : de 9h à 19h

Vendredi : de 9h à 20h

Samedi : de 11h à 20h

Dimanche : de 12h à 19h

Dimanche 24 et 31 décembre, fermeture exceptionnelle à 16h.

Fermeture le 25 décembre 2023 et le 1er janvier 2024. Entraînements Hockey Club Carouge:

Lundi, mardi et jeudi : de 18h à 20h Hockey libre:

Mercredi : de 18h à 19h

Samedi : de 8h30 à 10h30 Parc ludique:

Dimanche : de 9h30 à 11h30 PROGRAMME DES ANIMATIONS

Pour les enfants et les familles

Soirées disco:

Vendredi 15 décembre: 18h-20h

Vendredi 22 décembre: 18h-20h

Vendredi 5 janvier: 18h-20h

Vendredi 19 janvier: 18h-20h

Vendredi 2 février: 18h-20h

Vendredi 23 février: 18h-20h « On casse la marmite de l’escalade »:

Samedi 9 décembre: 16h Visite du Père Noël et contes:

Mercredi 20 décembre: dès 15h Galette des rois:

Mercredi 3 janvier: dès 16h Fête de la chandeleur:

Vendredi 2 février: dès 15h30 Tout public

Journée internationale du pull de Noël et concours:

Vendredi 15 décembre: dès 15h30 Patinoire en fête avec les clubs locaux et le Genève Servette Hockey Club:

Dimanche 21 janvier: dès 9h Disco Saint-Valentin:

En cas de pluie, les événements peuvent être annulés. Veuillez appeler la patinoire le jour-j au 079 469 07 54 pour plus de précisions.

Place de Sardaigne
Place de sardaigne, 1227 Carouge
Carouge
La Praille
Genève

