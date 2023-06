RANDONNÉE SOLIDAIRE – SECOURS CATHOLIQUE LE 10/06 à Dangé St-Romain Place de Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

RANDONNÉE SOLIDAIRE – SECOURS CATHOLIQUE LE 10/06 à Dangé St-Romain Samedi 10 juin, 09h30 Place de Saint-Romain 5 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans L'antenne du Secours Catholique de Dangé St-Romain

organise une

RANDONNÉE SOLIDAIRE

Samedi 10 Juin

Rendez-vous à 9h 30 à l’antenne

Inscription et renseignements au 06.83.74.08.37 Place de Saint-Romain Rue de Saint-Romain 86220 Dangé-Saint-Romain

