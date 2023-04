Cyclo-rando de Lille à Saint-André Place de Saint-André à Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Cyclo-rando de Lille à Saint-André Place de Saint-André à Lille, 18 juin 2023, Lille. Cyclo-rando de Lille à Saint-André Dimanche 18 juin, 10h00 Place de Saint-André à Lille 10 € / Gratuit moins de 12 ans Vous partirez de la naissance de la ville intramuros des fortifications de Lille pour vous rendre vers la création de Saint-André-lez-Lille hors des murs d’enceinte. Vous emprunterez les routes du château de la Cessoie et longerez la drève de l’abbaye de Notre-Dame. Vous découvrirez l’origine des quartiers et comprendrez ce qui a fait la réputation de « la ville sans sommeille » durant l’apogée industrielle. RV Place Saint-André à Lille

10 € / Gratuit moins de 12 ans – Règlement au départ du circuit – Limité à 20 participants

Les enfants à vélo doivent être accompagnés d’un adulte, circuit d’environ 10 km (sans difficulté)

10 € / Gratuit moins de 12 ans – Règlement au départ du circuit – Limité à 20 participants

Les enfants à vélo doivent être accompagnés d'un adulte, circuit d'environ 10 km (sans difficulté)

Réservation au +33 (0)3 59 50 74 49 ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Dimanche 18 juin, 10h00

