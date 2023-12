MA RÉGION VIRTUOSE – FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE Place de Rohan Ancenis-Saint-Géréon, 26 janvier 2024, Ancenis-Saint-Géréon.

La Folle Journée en région nouvellement baptisée Ma Région Virtuose aura lieu du 26 au 28 janvier 2024 à Ancenis-Saint-Géréon..

Ma Région Virtuose, l’excellence musicale à portée de tous

Ouvrir de nouveaux horizons, offrir l’excellence au plus grand nombre, s’adresser à la jeunesse à travers de nouveaux formats, de nouveaux concerts, c’est la proposition audacieuse que fait la Région aux côtés de René Martin en créant un nouvel évènement musical qui prend la suite de la Folle Journée en Région.

Cet évènement revient aux origines de la musique, mettant en lumière les traditions musicales qui ont nourri l’inspiration des grands compositeurs. La programmation mettra à l’honneur un vaste mouvement qui s’est fait jour un peu partout en Europe au XIXe siècle: celui qui a poussé nombre de compositeurs à effectuer un véritable retour aux sources, animés du désir de retrouver les traditions populaires et historiques de leurs pays pour en exprimer l’essence authentique.

————————————-INFORMATIONS PRATIQUES——————————————

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre au Théâtre Quartier Libre de 16h à 18h.

Sur place et par téléphone au 02 51 14 17 17 : mardi, mercredi, vendredi de 16h à 18h et jeudi de 10h à 13h.

En ligne 24/24, 7/7 : theatre-ancenis.mapado.com

Fermeture de la billetterie du samedi 23 décembre au mardi 2 janvier inclus.

Pendant le week-end de Ma Région Virtuose : billetterie ouverte 1h avant chaque concert.

Théâtre Quartier Libre – Place Rohan – 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduite (merci de le préciser au moment de la réservation).

————————————————PROGRAMME————————————————–

VENDREDI 26 JANVIER 2024 :

– Au Théâtre Quartier Libre à 20h30

Durée : 45 min / Tarif unique : 12€

Philippe Preponiot trompette

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

Haydn : Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur Hob. VIIe.1

Haydn : Symphonie n°45 en fa dièse mineur “Les Adieux”

SAMEDI 27 JANVIER 2024 :

– À la Médiathèque La Pléiade à 10h30

Durée : 60 min. / Entrée libre

Patrick Barbier conférencier

“Chaconnes, polonaises ou boléros : quand la danse traditionnelle inspire les compositeurs”

Adresse : Pl. de la République 44150 Ancenis-Saint-Géréon

– Au Théâtre Quartier Libre à 15h

Durée : 60 min. / Tarif unique : 8€

Concert famille

Orchestre Avenir d’Ancenis – École de musique Arpège

François Minous direction

Oeuvres de Berlin, Villa-Lobos

Spark – The Classical Band

“Back to Bach”

Bach : Choral “Zion hört die Wächter singen”, extrait de la cantate “Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 140

Fritz : Triple B

Bach/Mahler : Rondeau, Bourrée et Badinerie de la Suite n°2 en si mineur BWV 1067

Plumettaz : The Eternal Second

Lennon et McCartney : Blackbird

Bartmann : D minor

Lennon et McCartney : Michelle

Bach : Concerto en la mineur BWV 1065

– Au Théâtre Quartier Libre à 18h

Durée : 50 min. / Tarif unique : 6€

Geister Duo duo de piano

“Le folklore hongrois chez Schubert et Brahms”

Schubert : Divertissement à la hongroise en sol mineur D. 818

Brahms : Danses hongroises, extraits

– Au Théâtre Quartier Libre à 20h30

Durée : 45 min. / Tarif unique : 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Alexander Rudin direction

Beethoven : Coriolan, ouverture en ut mineur opus 62

Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

DIMANCHE 28 JANVIER 2024 :

– Au Théâtre Quartier Libre à 11h

Durée : 40 min. / Tarif unique : 2€

Orchestre d’harmonie d’Ancenis Saint-Géréon

Valentin Plessix Moizan direction

Oeuvres de Mozart, Dvorák, Gounod, Tchaïkovski

– Au Théâtre Quartier Libre à 15h

Durée : 45 min. / Tarif unique : 10€

Sirba Octet musiques klezmer et tziganes

“Tsuzamen”

– Au Théâtre Quartier Libre à 17h

Durée : 45 min. / Tarif unique : 6€

Fanny Clamagirand violon

Vanya Cohen piano

“Folklore et danses populaires d’Europe centrale”

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Enescu : Impressions d’enfance opus 28, extraits

Ravel : Tzigane

Sarasate : Airs bohémiens

– Au Théâtre Quartier Libre à 19h

Durée : 45 min. / Tarif unique : 8€

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

Dvorák : Légende, extrait de la Symphonie n°9 “Du Nouveau Monde”

Casals : Le Chant des oiseaux

Bloch : Prière

Bizet : Habanera, extrait de la Suite de Carmen

Dvorák : Humoresque opus 101 n°7

Granados : Orientale (Danse espagnole n°2)

Chostakovitch : Valse n°2, extrait de la Suite pour orchestre de jazz n°1

Morricone : The Mission (Gabriel’s Oboe)

Elgar : Salut d’amour opus 12

Place de Rohan Théâtre Quartier Libre

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



